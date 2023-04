Landtagswahl in Salzburg: KPÖ-Spitzenkandidat gab Stimme ab

Der Spitzenkandidat der KPÖ Plus, Kay-Michael Dankl, hat am Sonntag um 7.45 Uhr seine Stimme im Salzburger Stadtteil Lehen abgegeben. Die Umfragen halten es für realistisch, dass er und seine Partei die Fünf-Prozent-Hürde überspringen werden. Die Kommunisten wären dann das erste Mal seit 1949 wieder im Landtag vertreten. Bei der Landtagswahl im Jahr 2018 war die KPÖ nur in zwei der sechs Wahlkreise angetreten und hatte lediglich 1.014 Stimmen (0,4 Prozent) erhalten.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL KPÖ Plus-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl bei der Stimmabgabe