Niederösterreich wählt: Für Landeshauptfrau Mikl-Leitner ist es eine Wahl unter erschwerten Bedingungen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner muss eine "Absolute" verteidigen, die sie am Höhepunkt des Hypes um Sebastian Kurz eingefahren hat.

Fulminante Wahlsiege tragen den Keim der Niederlage in sich: Sie können bei den darauffolgenden Wahlen kaum getoppt werden, und manch strahlender Wahlsieger muss vier oder fünf Jahre später mühevoll erklären, warum es diesmal nicht so gut geklappt hat.

In diese Situation könnte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 29. Jänner 2023 kommen, wenn der nö. Landtag neu gewählt wird. Bei der Landtagswahl fünf Jahre zuvor, nämlich am 28. Jänner 2018, fuhr Mikl-Leitner 49,63 Prozent und eine absolute Mandatsmehrheit ...