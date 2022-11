Niederösterreich wählt am 29. Jänner 2023 neuen Landtag

Die niederösterreichische Landtagswahl findet am 29. Jänner 2023 statt. Der Termin, für den sich alle Fraktionen ausgesprochen hatten, wurde am Donnerstag in einem Pressestatement nach Parteiengesprächen im Palais Niederösterreich in Wien von ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger offiziell bekanntgegeben. Er erwartet einen dreiwöchigen, "kurzen, prägnanten, hoffentlich fairen Wahlkampf". Der Termin soll in der Sitzung der Landesregierung nächsten Dienstag beschlossen werden.

Der Termin für die niederösterreichische Landtagswahl steht fest