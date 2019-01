Laut Experten Handlungsbedarf bei Kopftuchverbot

Die Verhüllung kleiner Mädchen mit einem Kopftuch muss tabu sein, zeigten sich die Diskutanten bei der Tagung "Verhüllungsverbot an österreichischen Volksschulen: Hintergründe, Risiken, Nutzen" an der Universität Wien am Samstagnachmittag einig. Uneinigkeit herrschte allerdings in der Frage, ob das von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplante Kopftuchverbot an den Volksschulen dafür der geeignete Hebel ist.

SN/APA/dpa (Archiv)/Monika Skolimow Uneinigkeit über das geplante Kopftuchverbot an Volksschulen