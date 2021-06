Lea Six: "Wir müssen mutiger zu eigenen SPÖ-Positionen stehen"

Die SPÖ versammelt sich am Samstag zum Bundesparteitag, an der Wiederwahl Pamela Rendi-Wagners als Parteichefin besteht kein Zweifel. Kritische Stimmen gibt es mitunter zum Kurs der SPÖ. Die SN baten zwei Exponenten der Parteiflügel um eine Einschätzung. Lea Six über mehrheitsfähige Positionen, neue Staatsbürger und Koalitionsoptionen, die die SPÖ nicht braucht.

SN/sn Lea Six, Vorsitzende der parteikritischen „Sektion 8“, die sich als „sozialdemokratische NGO“ und gleichzeitig als Teil der SPÖ versteht.