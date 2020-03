Leben mit dem Virus: Hiobsbotschaften, hübsch verpackt

Die Regierung muss in einer Krise nicht nur die richtigen Maßnahmen setzen, sondern diese auch den Menschen in der richtigen Dosierung beibringen. Wie gut bewältigen Kurz, Kogler, Anschober & Co. diese Aufgabe? Die Meinungen von Kommunikationsprofis gehen auseinander.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kurz, Kogler und Anschober.