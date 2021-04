Lehrberuf soll durchlässiger für Quereinsteiger werden

Das Bildungsministerium macht einen neuen Anlauf, um es Quereinsteigern einfacher zu machen, auf den Lehrberuf umzusatteln. Ein aktueller Gesetzesentwurf soll die Basis dafür schaffen und zugleich Grundlage sein, um Praktiker in der Sekundarstufe rascher anderem Lehrpersonal gleichzustellen, wie Bildungsminister Heinz Faßmann am Mittwoch sagte. Laut Plan sollen die berufsbegleitenden Hochschullehrgänge für Interessierte mit facheinschlägigem Studium ab Herbst 2022 Realität sein.

"Wenn etwa jemand Chemie studiert hat, in der Industrie arbeitet und mit 40 überlegt, in die Schule zu wechseln, für den schaffen wir die Möglichkeit, Lehrerin oder Lehrer zu werden", sagte Faßmann. - Schon jetzt werden bei Lehrermangel Absolventen entsprechender Studien (etwa Englisch-Diplomstudium) ohne Lehrerausbildung an Schulen eingesetzt. Sie sind aber mit einem Sondervertrag angestellt, was heißt, dass sie weniger verdienen. Mit dem neuen Gesetz soll nicht nur die Durchlässigkeit erhöht werden, sondern auch die Basis für eine dienstrechtliche Gleichstellung geschaffen werden - das muss aber erst verhandelt werden.

In dem Entwurf verankert ist auch der Quereinsteiger-Lehrgang für Kindergartenpädagoginnen; ebenfalls für "einschlägig vorgebildete Personen" (etwa Absolventinnen eines Pädagogik-Bachelorstudiums). Nach dem Hochschullehrgang Pädagogik (60 ECTS, entspricht einem Jahr Vollzeitstudium) dürfen sie eine Gruppe führen.