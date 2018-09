Lehre für Asylwerber: Wogen gehen weiter hoch

In der Diskussion um Asylwerber in Lehre gehen die Wogen weiter hoch. Während der oö. Asyl-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) auf eine "Nachdenkpause" der Regierung hofft und erwartet, dass während der Lehrzeit keine Abschiebungen vollzogen werden, ist der oö. FPÖ-Chef LHStv. Manfred Haimbuchner der Ansicht, man solle die Abschiebungen bei Lehrlingen handhaben "wie in jedem anderen Fall auch".

SN/APA (Archiv)/FOTOKERSCHI.AT/WERN Haimbuchner warnt vor Sogwirkung