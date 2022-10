Lehrer bekommen länger Zeit für Masterstudium

Mit einer Reihe an Maßnahmen soll in der geplanten Dienstrechtsnovelle von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) der Lehrermangel bekämpft werden. Unter anderem wird in dem Entwurf auch die vielkritisierte Fünf-Jahres-Frist für die Absolvierung eines Masterstudiums auf acht Jahre verlängert. Außerdem sollen auch "Quereinsteiger" Direktoren werden können und der schulartenübergreifende Lehrereinsatz erleichtert werden.

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte Mehr Unterricht statt Masterstudium