Lehrer gegen Freiwilligkeit bei mündlicher Matura

An Oberstufen gab es in diesem Schuljahr nur an rund der Hälfte der Unterrichtstage normalen Präsenzbetrieb, die psychische Belastung durch den coronabedingten Fernunterricht ist laut Studien groß. Schülervertreter drängen angesichts dieser Voraussetzungen darauf, dass die mündliche Matura freiwillig sein muss. Lehrervertreter lehnen das gegenüber der APA ab. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will noch diese Woche weitere Erleichterungen bei der Reifeprüfung bekanntgeben.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Noch wird um die genaue Ausgestaltung der Matura 2021 gerungen.