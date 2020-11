Lehrer wollen klare Regeln und Tests für die Zeit nach dem Schul-Lockdown

Rund 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler kamen trotz des Schul-Lockdowns in die Pflichtschulen. Lehrervertreter und Bildungsforscher fordern schon Pläne für die Zeit danach.

Sehr unterschiedlich war am ersten Tag des Schul-Lockdowns die Zahl jener Kinder, die in die Schulen zur Betreuung kamen. An manchen Schulen kam laut Bildungsministerium im Schnitt nur ein Kind pro Klasse zur Betreuung, an anderen waren deutlich mehr als die Hälfte anwesend. Im Schnitt waren es rund 15 Prozent der Schüler, die meisten in den Volksschulen. Auch in Salzburg nahmen rund 15 Prozent aller 73.000 Schüler Betreuung in Anspruch. Laut Bildungsdirektor Rudolf Mair ist das das Dreifache des ersten ...