Lehrerbewertungs-App nach Hassnachrichten vorläufig gestoppt

Vier Tage nach ihrem Start ist nach Medienberichten die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" seit Montagnachmittag offline. Wegen Hassnachrichten an App-Erfinder Benjamin Hadrigan habe man die Notbremse gezogen, um den 18-Jährigen zu schützen, so eine Sprecherin zur APA. Das App-Team arbeite nun an einer Strategie, um die Mails künftig "anders zu kanalisieren".

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Hadrigan soll mit Stopp geschützt werden