Lehrermangel ohne Grenzen

Lehrergehälter und Dauer der Lehrerausbildung in Österreich über dem OECD-Schnitt. Die OECD-Vergleichsstudie "Bildung auf einen Blick" zeigt eine "stille Revolution" auf.

Nicht nur Österreich sieht sich mit dem Problem eines zunehmenden Lehrermangels konfrontiert. "Die Rolle der Lehrer muss in der Gesellschaft mehr geschätzt und anerkannt werden", erklärte der neue französische Bildungsminister Pap Ndiaye am Montag bei der Präsentation der OECD-Bildungsvergleichsstudie "Bildung auf einen Blick". In vielen Ländern gebe es Probleme, genügend Lehrerinnen zu finden: In den USA fehlten sogar 200.000 Lehrer. Auch in Frankreich gebe es das Problem Lehrermangel. Man müsse das Einkommen der Qualifikation und der Verantwortung des Lehrerberufs anpassen, ...