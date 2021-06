Lehrerzuteilung sorgt für Demo in Wien

Gegen das neue Zuteilungssystem für die Pflichtschullehrer in Wien sind am Montag mehrere hundert Eltern, Lehrer und Schüler auf die Straße gegangen. Die Reform bedeute weniger Lehrer und damit weniger Fördermöglichkeiten an den Standorten. Über Jahre erarbeitete pädagogische Projekte wie Mehrstufenklassen, in denen Kinder unterschiedlichen Alters miteinander lernen, seien in Gefahr. Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) versprach Hilfe für Härtefälle.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Weniger Klassen machen Schüler sauer