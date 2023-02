Corona ist gekommen, um zu bleiben. Offenbar auch in vielen Köpfen, wie das jüngste Wahlergebnis in Niederösterreich zeigte.

Nach drei Jahren Corona nimmt Österreich also Abschied vom Krisenmodus. Gut so. Das Virus samt seinem Variantenreichtum soll künftig ins reguläre Gesundheitssystem integriert werden, Corona soll bald auch keine meldepflichtige Krankheit mehr sein. Aus. Vorbei. War es das also? Natürlich nicht. Denn die Pandemie ist nicht vorbei und der Abschied vom Krisenmodus bedeutet nicht, dass eh alles wurscht ist. Im Gegenteil. Corona wird bleiben.

Um langfristig damit leben zu können, ist einiges geplant: Impfung und ...