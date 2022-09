Auch Russen haben ein Recht auf Schutz

Es gibt keinen Grund, russischen Männern, die vor dem Militäreinsatz in der Ukraine fliehen, Schutz zu verwehren.

Die Russen kommen. Seit Wladimir Putin die Teilmobilmachung angeordnet hat, um seine Truppen in der Ukraine zu verstärken, versuchen Tausende Männer das Land zu verlassen und ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Die Freude darüber hält sich bei etlichen Staaten der Europäischen Union in Grenzen. Sie fürchten, dass Putin mit den Flüchtlingen auch Spione und Saboteure in die Staaten der Europäischen Union einschleusen und Unruhe stiften will. Eine Angst, die natürlich nicht ganz unberechtigt ist. Bei der Flüchtlingskrise im Jahr ...