Wie bei "Und täglich grüßt das Murmeltier": Der Ausbruch aus der Corona-Endlosschleife erfolgt über unser eigenes Verhalten.

Ein zynischer, überheblicher und selbstverliebter Wettermoderator im Fernsehen empfindet seinen Auftrag, zum vierten Mal in Folge über den Tag des Murmeltiers in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania (dort, wo die jüngste US-Wahl entschieden wurde) zu berichten, als Zumutung und Zeitverschwendung. Das lässt er alle spüren.

Das Schicksal rächt sich und schickt den eitlen Mann in eine zermürbende Endlosschleife. Er muss den von ihm verhassten Tag in Punxsutawney stets aufs Neue durchleben, bis er begreift, dass nur er selbst ...