Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zeigt vor, dass man mit unaufgeklärtem Absolutismus Wahlen gewinnen kann.

Wenn die Bewohner Wiens am Sonntag ihren Gemeinderat wählen, der gleichzeitig ihr Landtag ist, dann ist das mehr als eine Regionalwahl im größten Bundesland Österreichs. Dies nicht nur, weil vom Abschneiden der Sozialdemokraten im roten Wien auch das Wohl (oder derzeit eher Wehe) der gesamten einst so mächtigen Bundes-SPÖ abhängt. Sondern auch, weil in Wien nicht bloß ein reiches Bouquet an politischen Parteien auf dem Stimmzettel steht, sondern ein politisches System.

Nämlich das System Wien, geschaffen von der ...