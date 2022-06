Daran krankt das österreichische Gesundheitswesen

Debatten über das Gesundheitssystem werden immer nur anhand von Symptomen geführt. Die SN widmen dem Thema nun einen großen Schwerpunkt.

Manche Zahlen sagen alles. 33,3 Milliarden Euro gaben Bund, Länder und Sozialversicherungen 2020 fürs Gesundheitswesen aus. Davon flossen 14,9 Milliarden Euro an die Spitäler; und keine 3,9 Milliarden Euro an die niedergelassenen Mediziner, von der Hausärztin über den Internisten bis zur Zahnärztin. Sie sind das Rückgrat des Systems: Mehr als 100 Millionen Mal wurden in ihren Ordinationen die E-Cards gesteckt.

44,7 Prozent für Spitalsaufenthalte, 11,7 Prozent für die Betreuung der Versichertengemeinschaft durch die niedergelassene Ärzteschaft: Nichts illustriert unser ...