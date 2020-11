Das Bessere ist der Feind des Guten. Damit die Hoffnung auf das Ende von Corona lebt, muss sie stetig genährt werden.

Die Regierung arbeitet in der Coronakrise von Beginn an mit denselben Kommunikationsmethoden. Zuerst auf den besonderen Ernst der Lage hinweisen (manche sagen dazu auch Angst machen), dann strenge Maßnahmen nicht gleich verkünden sondern durch leise Andeutungen in der Öffentlichkeit einsickern lassen und die Menschen damit auf das Unangenehme vorbereiten, und schließlich wieder Hoffnung verbreiten durch das Avisieren von Erleichterungen. So kommt es, dass wir uns nach jedem Lockdown wie die kleinen Kinder über jede noch so kleine Aufweichung der Sperre ...