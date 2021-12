Der Ausblick auf das neue Jahr ist wenig ermutigend. Wir können trotzdem nach vorn schauen und das Leben wieder bestaunen.

Zwischen den Jahren, so sagte man früher, solle man keine Wäsche waschen. Böse Geister könnten sich in den Raunächten in den Leintüchern und Hemden, die zum Trocknen aufgehängt werden, verfangen und Unheil herbeirufen.

An Tagen wie diesen hat vermutlich kaum jemand einen Sinn für derlei Aberglauben. Böse Coronageister und ein Unheil, das nicht enden will, sind ohnedies allgegenwärtig. Zwischen den Jahren ist erneut gleichzusetzen mit: zwischen Lockdown und möglichem nächsten Lockdown. Die Pandemie, die alles auf den Kopf ...