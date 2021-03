Schön langsam könnte der Rechtsstaat zurück auf Vor- Corona-Niveau angehoben werden. Die Regierung plant das Gegenteil.

Der nicht unwesentlichste Teil der notwendigen Aufräumarbeiten nach der Pandemie wird darin bestehen, all die Restriktionen, Verbote und Einschränkungen, die die Politik uns Bürgern auferlegte, wieder zu beseitigen. Denn so alternativlos die Beschneidung der Grund- und Freiheitsrechte zum Zweck der Virusbekämpfung gewesen sein mag: Es wäre fatal, würden wir Bürger uns und die Regierenden sich an diesen Zustand der bürgerlichen Unfreiheiten gewöhnen. Der richtige Zeitpunkt, die Rückkehr in den Vor-Corona-Rechtsstaat in die Wege zu leiten, wäre gerade jetzt gekommen. Denn ...