Demokratiemangel ist heilbar

Österreich schneidet im neuen Demokratieindex nur mittelgut ab. Dabei wäre es gar nicht schwer, die Defizite zu beheben.

Die xte Sitzung des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses. Der xte Verhandlungstag vor Gericht gegen einen ehemaligen Vizekanzler. Die Rückkehr eines engen Sebastian-Kurz-Vertrauten an eine zentrale Schaltstelle der ÖVP: Und das sind nur die aktuellen einschlägigen Meldungen von Donnerstag.

Was in logischer Konsequenz zu einer vierten Meldung führt, die ebenfalls von Donnerstag stammt. Ihr Inhalt: Österreich hat, was die Qualität seiner Demokratie und die Sauberkeit der Politik betrifft, sehr viel Luft nach oben. Ein Demokratieindex, der von einigen NGOs erstellt und am ...