"Risikoadjustierungen" hin oder her. Auch der Weg zur sicheren Schule führt nur über die Impfung möglichst vieler Erwachsener.

Ein 16-jähriger Schüler in Deutschland hat Zeit seines Lebens gesehen, dass Kanzler weiblich sind und die Finger stets zur Raute verbiegen. Ein zehnjähriger Schüler in Österreich hat sich seit Schuleintritt daran gewöhnt, dass Kanzler aussehen wie leicht overdresste Maturanten. Und ein achtjähriger Schüler, der jetzt in Österreich in die dritte Klasse Volksschule kommt? Er hat in seiner gesamten Schulzeit gelernt, dass Schule etwas ist, was permanent im Krisenmodus läuft, was man nach Belieben auf und zusperren kann, was man nach ...