In Sachen Corona agieren die Landeskaiser bloß als Filialleiter des Bundes. Was zwischen beiden fehlt, ist Kommunikation.

Wer trägt die Schuld an dem Megastau an der Kärntner Grenze? Die Urlauber, die trotz unsicherer Lage und hoher Infektionszahlen in Kroatien waren? Der Bund, der unklare Regeln für das Prozedere an der Grenze erlassen hat? Oder das Land Kärnten, ...