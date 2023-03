Der Scherbenhaufen von St. Pölten

Niederösterreich bekommt eine wackelige Regierungskoalition und die Bevölkerung bekommt die Lehre: Politik ist wie Lotto - alles ist möglich.

Es war eine ganze Reihe von Premieren, die am Donnerstag im St. Pöltner Regierungsviertel zu bestaunen war: Noch nie ist ein Landtag in einer derart vergifteten politischen Atmosphäre in eine neue Legislaturperiode gestartet. Noch nie ist eine Landeshauptfrau mit einem derart dürftigen Wahlergebnis - und ohne die Stimmen des eigenen Koalitionspartners - im Amt bestätigt worden. Und noch nie ist eine Landesregierung unter dem Bruch so zentraler Wahlversprechen angetreten.

Die ÖVP hatte sich im Wahlkampf als Garant dafür ...