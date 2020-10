Heuer und 2021 steht das Budget im Zeichen der Krise. Sobald die Pandemie unter Kontrolle ist, muss die Regierung Farbe bekennen.

Mit seinen ersten beiden Budgets schreibt sich Finanzminister Gernot Blümel in die Geschichtsbücher ein - wenn auch sicher nicht so, wie er es gern gehabt hätte. Nach dem historischen Rekordminus heuer - das Defizit kratzt an der Marke von zehn Prozent der Wirtschaftsleistung - legt er nun für 2021 einen Haushalt vor, in dem eine Lücke von mehr als sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts klafft. Das Coronavirus frisst sich durch den Staatshaushalt.

Dass die Opposition dem Finanzminister vorhält, sein ...