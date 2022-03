Die Coronawelle rauscht durchs Land, völlig ungebremst. Es ist ein gefährliches Experiment für Bevölkerung und Politik.

Seit Pandemiebeginn wurde in den zahlreichen Regierungs-Pressekonferenzen ein Wort geflissentlich vermieden: Durchseuchung. Es wurde und wird von der Politik nicht in den Mund genommen, weil es allen Regeln der politischen Kommunikation widerspricht. Durchseuchung klingt nach Aufgabe, nach Kontrollverlust, es klingt so, als würde man Tod und Krankheit in Kauf nehmen. Kurzum: Es klingt unpopulär. Dabei wird Österreich gerade durchseucht.

Die Durchseuchung war laut jenen, die sich nicht nur darauf konzentrierten, welche Begrifflichkeiten gerade mehrheitsfähig sind, vorhersehbar. Schließlich wird ...