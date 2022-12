Die FPÖ auf dem Weg zu alter Stärke: Der ewige Zyklus der Freiheitlichen

Wieder einmal ist die FPÖ aus den Trümmern ihrer selbst auferstanden und kratzt in Umfragen an der 30-Prozent-Marke. Für dieses bemerkenswerte Phänomen gibt es mindestens zwei Erklärungen.

Wer da etwa glauben sollte, dass sich Geschichte nicht wiederhole, der hat noch nichts von der FPÖ gehört. In regelmäßigen Zyklen implodiert diese Partei, um aus tiefster Einstelligkeit wieder emporzustreben und alsbald an der 30-Prozent-Marke zu kratzen. Das war ab 1986 so, als Jörg Haider die Fragmente der FPÖ übernahm, Wahl um Wahl gewann und 14 Jahre danach eine freiheitliche Vizekanzlerin installieren konnte. Das war ab 2005 so, als Heinz-Christian Strache die Restbestände der Freiheitlichen aufklaubte, Wahl um Wahl gewann ...