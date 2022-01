Der Lockdown für Ungeimpfte wird wieder verlängert. Das Verhängen von Ausgangssperren verkommt zu einer problematischen Routine.

Im Schatten des Beschlusses zur Impfpflicht wurde am Donnerstag über eine weitere strenge Coronamaßnahme im Parlament abgestimmt. Ihr wird allerdings nicht die breite Aufmerksamkeit zuteil, die sie eigentlich verdient hätte. Es handelt sich um den Lockdown für Ungeimpfte.

Seit Mitte November gilt für alle Ungeimpften über 15 Jahre, die in den vergangenen sechs Monaten nicht mit Corona infiziert waren, ein Lockdown. Über rund 1,1 Millionen Menschen in Österreich sind also nach wie vor strenge Ausgangssperren verhängt. Die eigenen ...