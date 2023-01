Die Grünen im Dilemma: Der Preis des Regierens ist ziemlich hoch

Die Grünen riskieren, den Anschluss an eine neue Bewegung zu verpassen, die ihnen ihre Wirkungsmacht klauen könnte.

Zwentendorf und Hainburg sind nicht nur Gemeinden in Niederösterreich, sondern zwei Schlagworte, an denen sich das Entstehen der grünen Partei festmachen lässt. Umweltbewegte Menschen hatten sich zusammengefunden, um in Zwentendorf 1978 die Inbetriebnahme eines Kernkraftwerks, in Hainburg 1984 den Bau eines Donaukraftwerks zu verhindern. Es war eine Zeit des Umbruchs, viele Menschen verlangten nach einer grundlegend anderen Politik. Zwei Jahre nach Hainburg, 1986, zogen die Grünen in den Nationalrat ein. Heute sitzen sie in der Regierung. Auch die deutschen Grünen ...