Die Bekämpfung des Antisemitismus ist eine Aufgabe der Schule, der Politik, der Medien, der ganzen Gesellschaft. Das ist die Lehre aus Auschwitz.

"Leider ist dieser Krebs wieder erwacht", sagte die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag, und: "Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden." - Dieser Krebs, diese Krankheit: Damit meinte Auerbacher, die zu jenen zählt, die das Konzentrationslager Theresienstadt lebend verlassen konnten, den Antisemitismus, der immer noch mitten in unserer Gesellschaft lastet.

Was auch die Wichtigkeit des europaweiten Gedenkens unterstreicht, das am Donnerstag - wie stets um diese Zeit ...