Die Krise ist in den Köpfen und Seelen angekommen

Die Politik scheint am Ende ihrer Weisheit angelangt. Das stellt die Demokratie vor immense Herausforderungen.

Als besorgniserregend empfinden wir aber vor allem den massiven Rückgang im ,Vertrauen in die Mitmenschen' und im ,Vertrauen in Institutionen'." Das schreibt die deutsche Bertelsmann-Stiftung in einer Untersuchung über die Stimmung in Baden-Württemberg, die in Österreich nicht viel anders sein dürfte.

"Politik stürzt ab", schreibt die Austria Presse Agentur (APA) unter Berufung auf den "Vertrauensindex", mit dem die APA regelmäßig gemeinsam mit dem OGM-Institut die Stimmungslage in Österreich durchleuchtet.

Kein Zweifel: Die Dauerkrise, in der sich ...