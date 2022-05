Die Pressefreiheit im Visier der Mächtigen

Unabhängige Medien sind lebenswichtig für die Demokratie. Doch sie sind manchen und werden daher bekämpft.

Man muss nicht jedes Ranking punktgenau nehmen. Und so kann man auch über Einzelheiten der jüngsten Reihung der Organisation "Reporter ohne Grenzen" über die Pressefreiheit in 180 Ländern der Erde diskutieren. Österreich ist auf der Rangliste gleich um 14 Plätze von 17 auf 31 abgestürzt. Vor uns kommen jetzt erstmals Länder wie Namibia oder die Dominikanische Republik zu liegen. Ganz vorn sind hingegen weiterhin die skandinavischen Staaten, hinter uns in Europa nur noch die üblichen Verdächtigen Ungarn, Polen, Zypern oder ...