Ganz neu ist Schichtbetrieb an unseren Schulen nicht. Es gab ihn in gewissem Sinn immer schon. Und er könnte sich in der Krise verschärfen.

Der Schichtbetrieb an unseren Schulen startete am 18. Mai. Erleichterung für viele Eltern, die jetzt tageweise aus der Mehrfachbelastung Homeoffice-Lehrling, Koch, Aushilfslehrer und Zwischendurch-Animator ausbrechen können. Erleichterung für Kinder, die ihre Freunde und Lehrer wieder treffen und sich gemeinsam mit ...