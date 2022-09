Die Strompreisbremse ist nicht ideal. Aber notwendig

Russland setzt Energie als Waffe ein. Ziel ist die Destabilisierung Europas. Die Regierungen müssen dagegenhalten.

Zu wenig. Zu viel. Zu teuer. Zu spät. Zu wenig sozial treffsicher. Zu … irgendwas. Und wieso bitte werden Zweitwohnsitze gefördert, während Mehrgenerationenhaushalte die Förderung nur einmal lukrieren können? Die Kritik an der geplanten Strompreisbremse erscholl, kaum dass am Wochenende deren Umrisse sichtbar wurden, und sie erscholl von verschiedenen Seiten. Und mit unterschiedlicher Stoßrichtung. Während SPÖ und FPÖ die Maßnahme, wenig überraschend, als ungenügend zur Milderung der Teuerungsfolgen bekrittelten, warnten die Neos vor den Folgen für den Staatshaushalt. So weit, ...