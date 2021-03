Der Lockdown in Ostösterreich ist notwendig. Doch die Planlosigkeit und der Wankelmut der Politik sind erschreckend.

Deutschland und Österreich unterscheidet weit mehr als die gemeinsame Sprache. In Deutschland verhängten Regierung und Länder einen harten Oster-Lockdown, um denselben kurz darauf unter heftigen Entschuldigungsreden der Kanzlerin wieder zurückzuziehen. In Österreich hingegen stellten die Politiker wochenlang gegen den dringlichen Rat der Experten österliche Lockerungen in Aussicht, um dann, über Nacht klüger geworden, für rund die Hälfte der Einwohner des Bundesgebiets doch einen Lockdown zu verhängen. Der aber bitte schön nicht Lockdown, sondern korrekt "Osterruhe" genannt zu werden hat.

...