Egal ob Weihnachten ist oder nicht: Niemand sollte so hausen müssen wie die Asylsuchenden in den griechischen Lagern.

Kaum ein Satz hängt ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz so nach wie der Sager, mit dem er für eine härtere Asylpolitik warb: "Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen." Diese Bilder kommen derzeit aus Griechenland. Täglich erreichen uns Berichte aus schlammigen Flüchtlingsunterkünften ohne hygienische Mindeststandards. Derzeit wird eine Diskussion darüber geführt, ob Kinder im Schlaf tatsächlich von Ratten gebissen wurden (wie Hilfsorganisationen berichten) oder nicht (wie die griechische Regierung behauptete). Allein dass man über so eine Frage in Europa diskutieren muss, ist ...