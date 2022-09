Ein Abgang, der die Volkspartei erschüttert

Karl Nehammer läuft Gefahr, dass ihm zwar der Koalitionspartner erhalten bleibt, aber die Partei abhanden kommt.

Laura Sachslehner war dem überwiegenden Großteil der Österreicherinnen und Österreicher bisher wohl völlig unbekannt. Der damals neue ÖVP-Chef Karl Nehammer hatte die aufstrebende Jungpolitikerin vor knapp neun Monaten zur ÖVP-Generalsekretärin befördert. Ihr diesbezügliches Wirken fand zwar viel Widerhall in den sogenannten sozialen Medien, blieb von der breiteren Öffentlichkeit aber eher unbemerkt. Bis Sachslehner - nachdem sie am Freitag den Grünen mit dem Ende der Koalition gedroht hatte - am Samstag ihr hohes Parteiamt hinschmiss. Und ihren Chef Nehammer bezichtigte, die ...