Österreich bekommt die vierte Coronawelle voll ab. Die Rückkehr zur Normalität bleibt ein Traum. Das war nicht notwendig.

Sagen wir es so, wie es ist: Wir haben es vergeigt. Die Coronapandemie in Österreich ist schlimmer als im vergangenen Herbst. Die Zahl der Personen, die sich mit dem Virus infizieren, steigt schnell an, ebenso wie die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in den Krankenhäusern versorgt werden müssen.

Der Sommer, wie er früher einmal war, das Ende der Pandemie zumindest für Geimpfte, alles, was die Politik vor einigen Monaten noch versprochen hat, hat sich in Luft aufgelöst. ...