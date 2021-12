Olaf Scholz ist als deutscher Kanzler angelobt. Was sich bisher bewerten lässt, ist die Zusammenstellung seines Teams. Die stimmt positiv.

Die neue Regierung in Berlin will "mehr Fortschritt wagen". Das verspricht sie gleich im Titel ihres Koalitionsvertrags. Als dieser einen Tag vor der Angelobung unterzeichnet wurde, konnte man sich aber fragen: Schaut so tatsächlich Fortschritt aus, nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft in Deutschland?

Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner erklärten stellvertretend für ihre Parteien noch einmal den Koalitionsvertrag vor der Presse. Drei Ampel-Männer also in der ersten Reihe. Drei Männer, die Deutschland die politische Welt erklären?

