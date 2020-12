Viele sehnten das Ende von 2020 herbei. Doch dieses nicht ganz pflege- leichte Jahr hat uns auch einige Erkenntnisse beschert.

Und am Dienstag also als Abschluss noch ein Erdbeben. Wie immer man sich zu Jahresbeginn dieses Jahr 2020, das nun zu Ende geht, vorgestellt hat: Es ist anders gekommen als gedacht. Für die Menschen, die wochenlang im Lockdown saßen. Für die Regierung, die unmittelbar nach Amtsantritt in die Rolle der Krisenfeuerwehr gezwungen wurde. Für die ganze Welt, die mit der dramatischsten Pandemie seit hundert Jahren konfrontiert war. Pläne - vor allem die Pläne, die man sich für 2020 machte - ...