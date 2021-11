Das Gedenken an die Terroropfer von Wien vor einem Jahr verpflichtet uns, bei radikalisierten Gruppen viel genauer hinzuschauen.

Vor einem Jahr stand Österreich unter Schock: Erstmals hatte ein islamistisch motivierter Attentäter einen massiven Anschlag im Land verübt - der Schrecken nahm seinen Ausgang punktgenau bei der Synagoge in der Seitenstettengasse in Wien. Die Lokale im Bermudadreieck waren voll besetzt, Tausende wollten den letzten lauen Spätherbstabend vor dem zweiten Corona-Lockdown genießen. Um 20 Uhr war es damit vorbei. Die Polizei konnte den Angreifer binnen weniger Minuten erschießen. Doch da hatte der 20-jährige in Wien aufgewachsene Radikalist vier unschuldige Menschen ...