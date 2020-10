Der Fall Grasser hat nichts mit dem Fall Glatz-Kremsner zu tun. Oder doch? Korrup- tion beginnt nicht erst dort, wo der Strafrichter droht.

Die Ermittlungen starteten 2009, also vor elf Jahren. Der Prozess begann im Dezember 2017, also vor drei Jahren. Seither sind mehr als 160 Verhandlungstage ins Land gezogen. In den kommenden Tagen ist endlich ein Urteil zu erwarten - aber nur in erster Instanz, Fortsetzung folgt. Ein Prozess, wie er gegen Karl-Heinz Grasser und (Ex-)Freunde in der Causa Bundeswohnungen und Terminal Tower geführt wird, ist für alle Beteiligten eine Zumutung.

Auch für die Angeklagten, die - mögen sie nun ...