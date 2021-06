Ein 13-jähriges Mädchen wird getötet. Die Täter sollen Afghanen sein. Aber sagt das etwas über die Asylpolitik aus?

Das Opfer 13 Jahre alt, unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht, die Leiche auf einem Grünstreifen abgelegt. Die mutmaßlichen Täter, drei afghanische Asylbewerber. So stellt sich nach polizeilichen Aussagen bisher der Todesfall einer jungen Niederösterreicherin dar. Ein Verbrechen so brutal und menschenverachtend, das zumindest in Österreich seinesgleichen sucht. Ein Verbrechen voll von politischem Sprengstoff. Österreichs Asyl- und Zuwanderungspolitik steht damit wieder im Fokus. Ein Thema, mit dem sich gut Politik machen lässt, quer durch die Parteien. Weil sich damit so gut ...