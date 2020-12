Die Justiz fällte ein glasklares Urteil gegen Grasser und seine Freunde. Höchste Zeit, dass auch die Politik ihre Lehren aus der Causa zieht.

Das von Karl-Heinz Grasser, seinen Anwälten und Freunden errichtete windschiefe Gebäude aus Korruption und Unwahrheiten ist Freitag knapp vor Mittag krachend zusammengestürzt. Richterin Marion Hohenecker erkannte den ehemaligen Finanzminister und etliche seiner Mitangeklagten für schuldig, die Republik betrogen, den Steuerzahler geschädigt und ungeniert in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Die Herren, unterstützt von ihrem ebenfalls auf der Anklagebank residierenden Hofstaat, haben beim Verkauf von 60.000 Bundeswohnungen und bei der Übersiedelung der Linzer Finanzverwaltung in ein neues Bürogebäude in übelster ...