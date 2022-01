Vor dem Beschluss des neuen Gesetzes tauchen immer mehr Probleme auf. Sie sollten rechtzeitig aus dem Weg geräumt werden.

Im November 2021 haben die Regierungsspitze (damals noch mit Kanzler Alexander Schallenberg) und die Landeshauptleute am Achensee in Tirol die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Österreich ab 1. Februar 2022 angekündigt. Nicht ganz zwei Monate später türmen sich vor der Beschlussfassung im Parlament rechtliche, organisatorische und wissenschaftliche Probleme auf, von denen nicht klar ist, ob sie rechtzeitig zufriedenstellend gelöst werden können.

Da sind zunächst die rund 110.000 Einwendungen, die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens vorgebracht worden sind. Viele davon ...