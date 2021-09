Die Fähigkeit zur Selbstkritik ist hierzulande nicht sehr ausgeprägt. Sie wäre aber wichtig, auch weil sie Leben retten könnte.

"Auch wenn uns die Pandemie noch immer belastet, können wir froh sein, dass wir in Österreich bisher so gut durch die Krise gekommen sind!", so resümierte Bundeskanzler Sebastian Kurz vor wenigen Wochen vor seiner ihm zujubelnden Anhängerschaft am ÖVP-Parteitag die Coronapandemie. Mittlerweile werden Selbstlob und Jubelrufe von immer lauter und konfuser werdenden Debatten zu den aktuellen Coronamaßnahmen übertönt: Wo wann wer welche Maske zu tragen hat und wer das eigentlich kontrollieren soll, ist noch immer nicht allen klar. Auch die ...