Die erfreuliche Entwicklung der Coronazahlen nützt nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern. Sondern auch dem Kanzler.

Österreich eilt also in Riesenschritten in Richtung Nach-Corona-Normalität. Die Kontaktbeschränkungen fallen per 1. Juli, ebenso die Quadratmeterbeschränkungen und bald auch die lästigen Gästeregistrierungen im Wirtshaus. Die Maskenpflicht wird demnächst gelockert und selbst der läppische Babyelefant hat in Kürze ausgedient. "Die Situation ist eine sehr, sehr gute. Besser, besser, als ich mir erwartet habe", sprach der Bundeskanzler am Donnerstag in einer morgendlichen Pressekonferenz und der Vizerektor der MedUni Wien gab dieser Einschätzung seinen wissenschaftlichen Segen.

Weshalb man sich der ...