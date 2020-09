Betroffene können sich gegen Hass im Netz nun leichter wehren. Der Rechtsstaat bekommt damit ein wichtiges Update.

30 Jahre nachdem das Internet in Österreich Einzug hielt und 16 Jahre nachdem Facebook online gegangen ist, hat sich unser aller Kommunikation verändert. Und das nicht immer zum Besseren. Wer sich in den Foren und sozialen Netzwerken umsieht, der blickt teilweise in den Abgrund einer Gesellschaft: Aufruf zu Mord, Folter, Vergewaltigung, offenes Mobbing und das Verschicken von Nacktbildern zur Demütigung der Opfer gehören mittlerweile zum Alltag im World Wide Web.

Der Hass im Netz ist zu einem düsteren ...